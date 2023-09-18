В Гороховце у троих нетрезвых водителей конфисковали автомобили в доход государства. На прошлой...

В Гороховце у троих нетрезвых водителей конфисковали автомобили в доход государства.На прошлой неделе Гороховецким районным судом был вынесен приговор в отношении жителя города Вязники.Он признан виновным в управлении автомобилем «в состоянии опьянения, имеющего судимость за аналогичное деяние», сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что в конце ноября 2020 года мужчина уже был осуждён за аналогичное нарушение. И ему было назначено наказание в виде обязательных работ на 300 часов (с лишением «прав» на 2 года).Не сделав выводов, он в начале мая текущего года вновь сел за руль в нетрезвом виде.И в поселке Пролетарский мужчина был остановлен сотрудником ГИБДД ОМВД России по Гороховецкому району.«При проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения содержание паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе превысило допустимую норму в 4 раза...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.В итоге виновному было назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с лишением права управлять транспортом (на 3 года).Принадлежащий осужденному автомобиль «CHEVROLET LANOS» конфискован в доход государства.Сообщается, что у двоих жителей Гороховецкого района за нетрезвую езду также конфискованы автомобили «ВАЗ 21074» и «ВАЗ 2114».Приговоры в законную силу не вступили.Фото: pxfuel.com