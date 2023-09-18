Гусь-Хрустальному дадут 6 млн рублей на создание уникального туристического маршрута «Легенды стеклодува».

Гусь-Хрустальному дадут 6 млн рублей на создание уникального туристического маршрута «Легенды стеклодува». Об этом глава города Алексей Соколов сообщил вПроект маршрута стал одним из победителей конкурсного отбора, организованного региональным правительством. На выигранные деньги в сквере на улице Калинина установят скульптуру стеклодува из бронзы. Также рядом появятся скамейки и урны, а на туристических объектах Гусь-Хрустального повесят таблички с необходимой информацией.