Смертельная авария произошла в субботу, 16 сентября. По данным полицейских, в деревне Новая Быковка Камешковского района в 16:00, совершая разворот, Рено врезался в БМВ. Анна Старикова,

Смертельная авария произошла в субботу, 16 сентября. По данным полицейских, в деревне Новая Быковка Камешковского района в 16:00, совершая разворот, Рено врезался в БМВ. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области Водитель автомобиля Рено, мужчина 1955 г. р. при выполнении разворота с правой обочины не убедился в безопасности манёвра, что привело к столкновению с движущимся в