В Коврове у частного предпринимателя оперуполномоченные изъяли партию немаркированных сигарет на...

В Коврове у частного предпринимателя оперуполномоченные изъяли партию немаркированных сигарет на полмиллиона рублей.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области информирует, что оперативники изъяли более 4 900 пачек сигарет неизвестного происхождения на полмиллиона рублей.Было установлено, что мужчина купил в сети Интернет данную продукцию для продажи в принадлежащей ему торговой точке на городском рынке.Согласно заключению проведенного исследования, пачки сигарет не были маркированы специальными (акцизными) марками, предусмотренными законодательством РФ.12 сентября отделом дознания МО МВД России «Ковровский» в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий...»).Уточняется, что в данный момент недобросовестному предпринимателю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области