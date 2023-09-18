В Ковровском районе в результате серьезного ДТП пострадал ребенок. В минувшее воскресенье в...

В Ковровском районе в результате серьезного ДТП пострадал ребенок.В минувшее воскресенье в Ковровском районе на автомобильной дороге «Сенинские Дворики –Ковров –Шуя –Кинешма» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Новостной портал Ковровского района.По предварительной информации ГИБДД, водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства.В результате ДТП водитель автомобиля и пассажиры (женщина 1982 г.р. и ребенок 2009 г.р.) получили телесные повреждения.Фото: Новостной портал Ковровского района.