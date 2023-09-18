А вместе с ним и новый участок магистрали М-12.

А вместе с ним и новый участок магистрали М-12. Первые машины от столицы до Арзамаса стартовали 8 сентября.В нашем регионе пуск прошёл в Муроме – на свежем вантовом мосту.Вообще новый автобан «Восток» пройдёт через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, далее – через Чувашию, Татарстан, Екатеринбург и Тюмень. Разрешённая скорость на магистрали – 110 км/ч, в некоторых зонах можно разгоняться до 140. Поэтому время в пути, к примеру, от Москвы до Казани сократится почти вполовину – до 6,5 часа, до Владимира – до двух часов.Время или кошелёк?На новой платной трассе водителям не надо останавливаться перед шлагбаумами и тратить время в пунктах оплаты. Благодаря системе «Свободный поток» машины, не снижая скорости, проезжают под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики. Счёт формируется автоматически в зависимости от того, сколько километров проехал по «платке» автомобилист.Деньги спишут с транспондера, или их можно оплатить после поездки через мобильное приложение, личный кабинет на сайте и в различных сервисах.Но подобные удобства встанут автолюбителям в копеечку. В сентябре, после того как «Автодор» повысил тарифы, расстояние 156 км от Владимира до Москвы обойдётся владельцам легковушки в 1 399 руб. (8,9 руб. за 1 км), до Мурома – в 741 руб. От Мурома до Москвы придётся раскошелиться на 2140 руб.Выгодное приобретениеАвтобан, помимо сокращения времени в пути, даст нашему региону ещё один бонус. Дело в том, что на территории области организуют шесть съездов: в районе с. Чаадаево Муромского района с трассы 17К-2 «Муром» –М-7 «Волга», в районе дер. Мичково Селивановского района с трассы 17Н-7 на Меленки, в районе дер. Жуковка Судогодского района с трассы 17Н-9 из Судогды в Красное Эхо, в районе дер. Захарово Судогодского района с трассы Р-132 «Золотое кольцо», в районе мкр Энергетик с трассы М-7 «Волга», в районе дер. Новые Омутищи Петушинского района с трассы М-7 «Волга».В некоторых из этих точек в недалёком будущем появятся логистические центры и большие индустриальные парки. Запрос на них, по словам губернатора, уже есть.– Каждый из городов региона становится более доступным и комфортным для туристов, потому что вместе с трассой развиваются многофункциональные зоны с хорошими заправками, местами для отдыха. Любой турист, независимо от того, перемещается он на автомобиле или в автодоме, может остановиться, заправиться, воспользоваться сервисом и двигаться дальше к достопримечательностям. И это уже повлияет на развитие малого и среднего бизнеса, – заявил глава региона.Свежий мостТеперь на участке магистрали в Муромском районе красуется огромная переправа – вантовый мост через Оку, который соединил Владимирскую и Нижегородскую области.Объект строили круглосуточно, без выходных и праздников. Поэтому мост соорудили всего за 30 месяцев – почти в полтора раза быстрее, чем его собрата, который появился в 2009 году.Полная длина новой переправы составила 1377,6 м, а ширина – 24,4 м. Для сравнения: «старший» Муромский автодорожный мост имеет длину 1399,6 м, а ширину – ровно 15 м.Причём обе конструкции разработали петербургские архитекторы, поэтому сооружения создали единый ансамбль.К слову, следующий участок дороги – от Арзамаса до Казани – должны открыть в декабре 2023 года. В 2024 году трассу собираются продлить до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени.Мнение экспертаРуководитель проекта М-12 «Восток» Виталий Шмаров:– Мост – не только объект, который соединяет берега Владимирской и Нижегородской областей, это ещё и безумно красиво. Мы создали новый объект для привлечения туристов. Ещё в процессе строительства здесь провели два чемпионата России по велоспорту, здесь же прошёл этап заплыва на открытой воде. Сама по себе конструкция, по моему мнению, объект будущего исторического наследия.В темуВо время изысканий в створе автобана на территории нашего региона специалисты обнаружили удивительные находки: предметы вооружения и воинского снаряжения, стили для письма, книжные застёжки и некоторые другие статусные вещи, связанные с обиходом социальной элиты, рассказывают археологи.