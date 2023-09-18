А вместе с ним и новый участок магистрали М-12.
А вместе с ним и новый участок магистрали М-12. Первые машины от столицы до Арзамаса стартовали 8 сентября.
В нашем регионе пуск прошёл в Муроме – на свежем вантовом мосту.
Вообще новый автобан «Восток» пройдёт через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, далее – через Чувашию, Татарстан, Екатеринбург и Тюмень. Разрешённая скорость на магистрали – 110 км/ч, в некоторых зонах можно разгоняться до 140. Поэтому время в пути, к примеру, от Москвы до Казани сократится почти вполовину – до 6,5 часа, до Владимира – до двух часов.
Время или кошелёк?
На новой платной трассе водителям не надо останавливаться перед шлагбаумами и тратить время в пунктах оплаты. Благодаря системе «Свободный поток» машины, не снижая скорости, проезжают под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики. Счёт формируется автоматически в зависимости от того, сколько километров проехал по «платке» автомобилист.
Деньги спишут с транспондера, или их можно оплатить после поездки через мобильное приложение, личный кабинет на сайте и в различных сервисах.
Но подобные удобства встанут автолюбителям в копеечку. В сентябре, после того как «Автодор» повысил тарифы, расстояние 156 км от Владимира до Москвы обойдётся владельцам легковушки в 1 399 руб. (8,9 руб. за 1 км), до Мурома – в 741 руб. От Мурома до Москвы придётся раскошелиться на 2140 руб.
Выгодное приобретение
Автобан, помимо сокращения времени в пути, даст нашему региону ещё один бонус. Дело в том, что на территории области организуют шесть съездов: в районе с. Чаадаево Муромского района с трассы 17К-2 «Муром» –
М-7 «Волга», в районе дер. Мичково Селивановского района с трассы 17Н-7 на Меленки, в районе дер. Жуковка Судогодского района с трассы 17Н-9 из Судогды в Красное Эхо, в районе дер. Захарово Судогодского района с трассы Р-132 «Золотое кольцо», в районе мкр Энергетик с трассы М-7 «Волга», в районе дер. Новые Омутищи Петушинского района с трассы М-7 «Волга».
В некоторых из этих точек в недалёком будущем появятся логистические центры и большие индустриальные парки. Запрос на них, по словам губернатора, уже есть.
– Каждый из городов региона становится более доступным и комфортным для туристов, потому что вместе с трассой развиваются многофункциональные зоны с хорошими заправками, местами для отдыха. Любой турист, независимо от того, перемещается он на автомобиле или в автодоме, может остановиться, заправиться, воспользоваться сервисом и двигаться дальше к достопримечательностям. И это уже повлияет на развитие малого и среднего бизнеса, – заявил глава региона.
Свежий мост
Теперь на участке магистрали в Муромском районе красуется огромная переправа – вантовый мост через Оку, который соединил Владимирскую и Нижегородскую области.
Объект строили круглосуточно, без выходных и праздников. Поэтому мост соорудили всего за 30 месяцев – почти в полтора раза быстрее, чем его собрата, который появился в 2009 году.
Полная длина новой переправы составила 1377,6 м, а ширина – 24,4 м. Для сравнения: «старший» Муромский автодорожный мост имеет длину 1399,6 м, а ширину – ровно 15 м.
Причём обе конструкции разработали петербургские архитекторы, поэтому сооружения создали единый ансамбль.
К слову, следующий участок дороги – от Арзамаса до Казани – должны открыть в декабре 2023 года. В 2024 году трассу собираются продлить до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени.
Мнение эксперта
Руководитель проекта М-12 «Восток» Виталий Шмаров:
– Мост – не только объект, который соединяет берега Владимирской и Нижегородской областей, это ещё и безумно красиво. Мы создали новый объект для привлечения туристов. Ещё в процессе строительства здесь провели два чемпионата России по велоспорту, здесь же прошёл этап заплыва на открытой воде. Сама по себе конструкция, по моему мнению, объект будущего исторического наследия.
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