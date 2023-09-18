В Судогде отметили День леса В честь профессионального праздника работников отрасли в районе...

В Судогде отметили "День леса"В честь профессионального праздника работников отрасли в районе прошла акция "Сад памяти". На ней побывала Полина Лаптева.Лес, хранящий память о подвигах героев. Наш земляк, гвардии капитан Алексей Курганов, погибший в зоне СВО, был командиром роты 137 гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка. Информация об обстоятельствах его гибели засекречена, но известно, что благодаря его подвигу разведроте удалось избежать больших потерь.Валерий Сафонов, глава администрации Судогодского района.- Память осязаема. И сейчас она воплощена в силе леса. И имя Алексея Сергеевича Курганова носит эта лесопосадка, которая организована здесь, в Андреевском лесничестве. Память о наших земляках, о тех людях, которые активно занимались возрождением леса. И сейчас вот это новая традиция, вспоминать тех ребят, которые отдали свою жизнь на полях сражений, защищая нас и наших потомков.Молодые сосны посадили недалеко от поселка Андреево Судогодского района. В мероприятии принимали участие местные школьники. Общая площадь лесопосадки составила почти три гектара. Акции "Сад памяти" и "Сохраним лес" проходит ежегодно в осенний и зимний период в рамках национального проекта "Экология".Евгений Малышев. министр лесного хозяйства Владимирской области.- Сегодня мы находимся на 13 месте в РФ по эффективности лесного хозяйства. У нас каждый гектар срубленный обязательно восстанавливается лесами. Мы вырубаем порядка 6000 га в год и столько же восстанавливаем. Кроме того на пол процента но в абсолютных цифрах - это сотни гектар - нам удалось поднять уровень лесистости нашего региона.Цель проекта - увеличить лесовосстановление к следующему году до 7 тысяч гектаров. Так же в планах - закупка новой техники. Обеспеченность пожарными автомобилями в 2024-ом должна составить 100 %, лесохозяйственной техникой - 70. В этом году на средства федерального и регионального бюджета было закуплено более двухсот машин.Сам праздник леса прошел на стадионе "Красный химик". В программе парад праздничных колонн представителей лесничеств, награждение лучших сотрудников лесной отрасли, ярмарка ручных промыслов. Пострелять из лука и винтовки, попробовать казачью рубку шашкой мог любой желающий.Полина Лаптева, Александр Чунаев, "Вести - Владимир".