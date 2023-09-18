Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, когда российские клубы и сборные смогут вернуться к участию в международных турнирах.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций в эфире сербского телеканала Sportklub заявил, что российские команды смогут вернуться только после завершения специальной военной операции на Украине."Россия вернется в футбол только тогда, когда закончатся события на Украине", - цитирует Чеферина ТАСС.Также глава УЕФА объяснил причины расторжения соглашения с "Газпромом". По его словам, это было символическим актом, ведь матчи смотрят сотни миллионов людей и рекламировать российскую компанию было сложно."Мне очень жаль, но мы должны были это сделать", - подчеркнул Чеферин.В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные и клубы из РФ от участия в турнирах под своей эгидой. При этом проводить товарищеские матчи обе организации не запретили. Также Санкт-Петербург был лишен права принять финал Лиги чемпионов.