В вязниковском микрорайоне Нововязники закончено возведение модульной конструкции, в которой в будущем станут осуществлять приём работники местной поликлиники.

В вязниковском микрорайоне Нововязники закончено возведение модульной конструкции, в которой в будущем станут осуществлять приём работники местной поликлиники. Об этом сообщила .Новый объект отвечает современным требованиям. В нём есть кабинеты терапевтов и профильных специалистов, помещение забора анализов и лаборатория. Для детей в модуль предусмотрен отдельный вход. По соседству с регистратурой должны оборудовать аптечный пункт. Прилегающую территорию благоустроят.В ведомстве отмечают, что сегодня идёт процесс получения разрешительных документов.