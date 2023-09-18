В Юрьев-Польском местные жители вместе с прокурором требуют установить светофор на опасном...

В Юрьев-Польском местные жители вместе с прокурором требуют установить светофор на опасном перекрёстке.Как стало известно, прокуратурой Юрьев-Польского района была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения по заявлению жителей города.Выяснилось, что интенсивность движения на перекрестке дорог по улицам Школьная – 1 Мая свидетельствует о том, что светофорное регулирование в буквальном смысле — жизненно необходимо.Как уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры, с 1 по 9 августа 2023 года на данном участке дороги произошло 3 ДТП, причиной которых явилось несоблюдение правил очередности проезда.Однако опасный перекрёсток до настоящего времени светофором так и не был оборудован.По результатам проверки - главе администрации Юрьев-Польского района внесено представление об устранении нарушений.Известно, что в настоящее время органом местного самоуправления принимаются меры по внесению соответствующих изменений в проект организации дорожного движения.Уточняется, что устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. И вскоре светофор на опасном перекрёстке всё же должен появиться.Фото: pxfuel.com