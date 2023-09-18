Марафон «#ДавайВступай» стартовал 4 сентября во всех регионах России. 33 регион подключиться 3 октября. Присоединившиеся к акции смогут стать добровольными донорами костного мозга, сообщили

Марафон «#ДавайВступай» стартовал 4 сентября во всех регионах России. 33 регион подключиться 3 октября. Присоединившиеся к акции смогут стать добровольными донорами костного мозга, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. 3 октября желающие смогут сдать 2-3 мл крови в Областной станции переливания крови на улице Студенческая, 5 во Владимире. Прийти можно с 10:00 до 14:00. Это