На этой неделе во Владимирской области ожидается тёплая солнечная погода – настоящее бабье лето.

На этой неделе во Владимирской области ожидается тёплая солнечная погода – настоящее бабье лето. Такой прогноз сделали российские синоптики.Если в понедельник и вторник максимальная температура составит +18 градусов Цельсия, то уже со среды столбики термометров поползут вверх. Так, 20 и 21 сентября воздух прогреется до +22 градусов, а в пятницу, 22 числа, – до +24. Небо будет чистым и безоблачным, серьёзных осадков не предвидится.