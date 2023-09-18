В Сочи спортсмены состязались в разных дисциплинах. В результате среди взрослых Анна Дубровина завоевала «бронзу». Отличились и две юные спортсменки. Как сообщают в региональном

В Сочи спортсмены состязались в разных дисциплинах. В результате среди взрослых Анна Дубровина завоевала «бронзу». Отличились и две юные спортсменки. Как сообщают в региональном министерстве спорта, в дисциплине «спринт 100 метров» Ева Васина заняла второе место, а также она завоевала «серебро» в скоростном фристайл-слаломе, в этой же дисциплине ещё одна юниорка, Мария Комиссарова стала третьей.