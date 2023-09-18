Во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) грядёт расширение.

Во Владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) грядёт расширение. Губернатор 33-го региона поставил задачу к 2025-2026 годам открыть ещё один учебный корпус и подготовить места в общежитии. Об этом .Руководитель отметил, что предстоит решить: строить ли новые помещения или приспосабливать уже имеющиеся площади. «Будет создана рабочая группа из представителей правительства области, администрации города Владимира и ПИМУ», - написал губернатор.На сегодняшний день в региональном филиале учреждения числится 131 студент. Занятия ведут как преподаватели из головного вуза, так и владимирские специалисты. В процессе обучения задействованы симуляционный центр, электронная библиотека и прочие площадки.Кроме того, студенты филиала ПИМУ активно участвуют в волонтёрской деятельности, помогают в работе различных некоммерческих организаций.