Владимирский губернаторский симфонический оркестр в рамках большого российского тура побывал с...

Владимирский губернаторский симфонический оркестр в рамках большого российского тура побывал с гастролями на Кавказе.Знаменитый коллектив посетил Чечню и Дагестан.В Махачкале свое искусство поклонникам музыки артисты дарили в русском драматическом театре имени Горького.А в Грозном губернаторский оркестр выступил в Чеченском государственном драматическом тетре имени Ханпаши Нурадилова.Владимирских музыкантов зал встречал овациями.Гастроли стали настоящим подарком жителям кавказских республик.О главной идее тура "Вестям" рассказал заслуженный артист России Артём Маркин, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки:- В рамках нашего российского тура я решил, что без Кавказа никак. Мы сейчас все, все народы России - все вместе. Очень важен диалог между культурами. Объединение культур. Поэтому это был Грозный, Махачкала. Мы играли здесь русскую классику…