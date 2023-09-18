Владимирский губернаторский симфонический оркестр в рамках большого российского тура побывал с...
Владимирский губернаторский симфонический оркестр в рамках большого российского тура побывал с гастролями на Кавказе.
Знаменитый коллектив посетил Чечню и Дагестан.
В Махачкале свое искусство поклонникам музыки артисты дарили в русском драматическом театре имени Горького.
А в Грозном губернаторский оркестр выступил в Чеченском государственном драматическом тетре имени Ханпаши Нурадилова.
Владимирских музыкантов зал встречал овациями.
Гастроли стали настоящим подарком жителям кавказских республик.
О главной идее тура "Вестям" рассказал заслуженный артист России Артём Маркин, главный дирижёр владимирского губернаторского симфонического оркестра, директор Центра классической музыки:
- В рамках нашего российского тура я решил, что без Кавказа никак. Мы сейчас все, все народы России - все вместе. Очень важен диалог между культурами. Объединение культур. Поэтому это был Грозный, Махачкала. Мы играли здесь русскую классику…