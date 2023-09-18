С начала 2023 года работодателям Владимирской было перечислено 6 млн 685 тыс. рублей субсидий за найм сотрудников.

С начала 2023 года работодателям Владимирской было перечислено 6 млн 685 тыс. рублей субсидий за найм сотрудников. Об этом проинформировала пресс-служба Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону.В ведомстве отмечают, что программа субсидирования стартовала в 2021 году и предусматривала помощь организациям за приём безработных и выпускников. Впоследствии дотации стали выделять и за найм молодёжи и беженцев. Сегодня её распространили на участников СВО.В 2023 году программой субсидирования воспользовались 22 работодателя и смогли трудоустроить 151 человека.«Средняя компенсация, предоставляемая работодателям, составляет сегодня около 60 тыс. рублей на сотрудника. В регионах, где действует районный коэффициент, компенсацию повышают на его величину», – говорится в сообщении пресс-службы Отделения.