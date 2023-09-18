Автопарк владимирских дорожников пополнился 20 единицами новой коммунальной техники.

Автопарк владимирских дорожников пополнился 20 единицами новой коммунальной техники. Такую информацию сообщили наши коллеги .Машины осмотрел глава регионального центра Дмитрий Наумов и отметил, что они должны серьёзно повысить качество обслуживания городских дорог зимой и летом.Отмечается, что город продолжит обновлять автопарк. В скором времени предполагается закупить ещё 30 единиц техники, среди которых будут автогрейдеры и бульдозер.