Во Владимир поступило 20 единиц новой коммунальной техники. В ближайшее время Центр управления...

Во Владимир поступило 20 единиц новой коммунальной техники.В ближайшее время "Центр управления городскими дорогами" планирует закупить еще 30 единиц, в том числе автогрейдеры, разметочную машину и бульдозер. Глава областной столицы Дмитрий Наумов подчеркнул: новая техника значительно улучшит всесезонное содержание городских дорог. По соглашению с правительством Владимирской области, парк машин продолжат обновлять.Добавим, с октября зарплаты работников коммунальной сферы увеличатся на 30 процентов, будут компенсировать аренду жилья и предоставлять льготную ипотеку - это поможет в борьбе с высокой текучкой кадров.Фото: Администрация Владимира