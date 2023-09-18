Во Владимире на улице Луначарского ограничат движение транспорта на четыре дня. Как сообщает...

Во Владимире на улице Луначарского ограничат движение транспорта на четыре дня.Как сообщает Владимирский филиал «Т Плюс», причиной перекрытия дороги стала замена участка тепловой сети.Временно ограничено движение всех видов транспорта по двум полосам от дома № 3 по улице Луначарского в сторону улицы Горького с 9.00 18 сентября до 20.00 21 сентября.Восстановление благоустройства территории закончат до 15 октября.Фото freepik.com