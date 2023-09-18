Движение машин на участке улицы Луначарского ограничили уже сегодня, 18 сентября, с 9 часов утра. Все дело в ремонте теплосетей, объяснили в мэрии. На время ремонта автомобилисты не смогут

Движение машин на участке улицы Луначарского ограничили уже сегодня, 18 сентября, с 9 часов утра. Все дело в ремонте теплосетей, объяснили в мэрии. На время ремонта автомобилисты не смогут проехать от дома №3 на ул. Луначарского в сторону ул. Горького. Ограничение движения продлится четыре дня – участок откроется для проезда машин в восемь часов вечера