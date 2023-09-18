Выставка «Гладью шитая стезя» откроется в музейном центре “Палаты” 28 сентября. Посетители смогут увидеть более 60 работ из собрания музея-заповедника, а также из частной коллекции.

Выставка «Гладью шитая стезя» откроется в музейном центре “Палаты” 28 сентября. Посетители смогут увидеть более 60 работ из собрания музея-заповедника, а также из частной коллекции. Знаменная, белая, русская гладь и владимирский шов – на выставке будут представлены основные техники мстёрской вышивки. Некоторым работам около ста лет, будут выставлены экспонаты, созданные в 1920 годах, сообщили в