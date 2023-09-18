Во Владимире с сегодняшнего дня планируют начать ремонт дороги на улице Пугачёва. Об этом сообщает...

Во Владимире с сегодняшнего дня планируют начать ремонт дороги на улице Пугачёва.Об этом сообщает мэрия.Полноценная замена дорожного покрытия должна была произойти ещё пять лет назад. Всё это время ситуацию пытались улучшить ямочным ремонтом, но дорога быстро приходила в прежнее плачевное состояние. Поток машин стабильно высокий, ежедневно по этой улице проезжают жители из Юго-Западного района к центру города. Закончить ремонт должны к первому ноября.