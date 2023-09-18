Во Владимирской области на финишную прямую вышло строительство нового Дома культуры в деревне...

Во Владимирской области на финишную прямую вышло строительство нового Дома культуры в деревне Липна.Ход работ на объекте в Петушинском районе - под личным контролем губернатора Александра Авдеева.Фасад с отделкой практически готовы. Идёт монтаж оборудования в зрительном зале, кинозале, библиотеке и других помещениях.Современный Дом культуры на сто тридцать мест будет встречать гостей уже осенью.По плану он должен быть готов примерно через месяц, сообщил губернатор.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Бывают иногда проблемы с подрядчиком. Как только мы сталкиваемся с недобросовестным подрядчиком, его заменой, судами, расторжением контракта, определением нового подрядчика — это занимает как минимум полгода - год. Дом культуры в Липне мы хотели сдать в 22-м году, но вот из-за смены подрядчика сдаём к концу 23-го года. Но никакой неуверенности нет, объекты будут доделаны и достроены.