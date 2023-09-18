Во Владимирской области облизбирком утвердил общие результаты выборов депутатов 8 созыва...

Во Владимирской области облизбирком утвердил общие результаты выборов депутатов 8 созыва Заксобрания.Сегодня народным избранникам, прошедшим по единому избирательному округу, вручили удостоверения.По словам председателя областной избирательной комиссии, Вадима Минаева, эта кампания была сложной. Её итоги обсудят с представителями политических партий в конце октября. Но некоторые выводы сделать можно сейчас. Они касаются низкой явки избирателей.По мнению Минаева, избиркому, партиям и прессе нужно работать над этим вопросом.В списке вновь избранных депутатов - старожилы Владимир Киселев, Ольга Хохлова, Юрий Федоров, Алексей Русаковский, Сергей Бирюков, Антон Сидорко и другие.Среди новичков представитель регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Инна Карташова.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Общие нормы - они говорят о том, что та партия, которая в результате политической борьбы получила поддержку большего числа избирателей, она вправе своими голосами определять будущий вектор развития.