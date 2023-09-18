Во Владимирской области сотрудники Российского союза спасателей оказали первую помощь пострадавшему...

Во Владимирской области сотрудники Российского союза спасателей оказали первую помощь пострадавшему в ДТП ребенку16 сентября в аварийно-спасательное формирование владимирского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа поступило сообщение о том, что в одном километре от деревни Новая Быковка произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля - БМВ и Рено.В результате ДТП, водитель автомобиля "Рено" 1955 года рождения погиб на месте. Пассажир в этой иномарке не пострадал.В автомобиле БМВ во время столкновения находилось четыре пассажира: двое взрослых и двое детей 2011 и 2015 годов рождения. Одному из детей спасателями АСФ была оказана первая помощь, затем обоих передали врачам скорой помощи.Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области I Мониторинг33