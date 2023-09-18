Во Владимирской области в Клязьме обнаружено тело утонувшего мужчины
16 сентября 2023 года на...
Во Владимирской области в Клязьме обнаружено тело утонувшего мужчины
16 сентября 2023 года на Боголюбовском лугу из реки Клязьма спасатели третьей дежурной смены АСС подняли с поверхности воды и транспортировали тело утонувшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства региональной безопасности Владимирской области.
Судя по фотографиям, погибший мужчина был в сапогах и одежде, возможно, он рыбачил на реке.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области.