Говорят, что кошки испытывают те же базовые эмоции, что и человек. Например, им не чужда привязанность, знают, что такое страх и грусть, а также испытывают гнев и отвращение. Последние чувства можно заметить на видео, которое снял владелец мейн-куна и обычной европейской кошки.

Говорят, что кошки испытывают те же базовые эмоции, что и человек. Например, им не чужда привязанность, знают, что такое страх и грусть, а также испытывают гнев и отвращение. Последние чувства можно заметить на видео, которое снял владелец мейн-куна и обычной европейской кошки.Никто из нас не любит, когда прерывают наш сладкий сон. Вот и семилетняя кошка по кличке Соня ненавидит, когда ее будят, особенно тот, кто нежданно ворвался в ее жизнь – котенок породы мейн-кун. 10-месячный питомец, проснувшись раньше взрослого сородича, попытался привлечь к себе внимание.Соня пробудилась от легкого прикосновения большой лапы и некоторое время пыталась сдерживать свое негодование, но тщетно. Сначала она издала предупредительное шипение. Мол, если ты тотчас не уберешься, тебя настигнет расплата. И настигла. Кошка отомстила мейн-куну, накинувшись на того своими когтистыми лапами. Возможно, Соня поступила неправильно, но ее это не волнует, ведь она может продолжить свой сладкий сон и быть уверенной в том, что его больше никто не нарушит.