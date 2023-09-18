Всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов станет одним из главных героев 8-серийного документального проекта об ММА «Большая Битва» (16+).

Всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов станет одним из главных героев 8-серийного документального проекта об ММА «Большая Битва» (16+). Производством сериала занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, «НМГ Студия» и Wink Originals при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровая премьера первых эпизодов сериала состоится 22 сентября 2023 года эксклюзивно