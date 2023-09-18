В популярный с 2004 года Всероссийский день бега в музее-заповеднике «Александровская слобода» тоже бежали… но с историческим антуражем.

В популярный с 2004 года Всероссийский день бега в музее-заповеднике «Александровская слобода» тоже бежали... но с историческим антуражем. В этот день здесь прошел XХ Легкоатлетический пробег «Царскими дорогами». На сей раз – к 510-летию города и Александровского кремля. Каждый раз это соревнование радует участников и болельщиков необычным началом. В прошлом году многие спортсмены «побывали» рекрутами Петра I (отмечался юбилей императора), а теперь гостей приветствовал «хозяин» Слободы – сам Иван Грозный! Государь не только отметил самых статных молодцев и самых «лепных» девиц, но и дал сигнал к старту, зачитав «указ»: «Я, царь и Великий князь Всея Руси Иоанн Васильевич, повелеваю! В лето 2023 сентября месяца 16 дня царским бегам в Слободе быть! А кто соперников всех в состязании честном да справедливом одолеет, повелеваю одарить сокровищами из казны моей. Быть посему!».Завотделом музея-заповедника Екатерина Копейкина поделилась подробностями: «В этом году всего стартовало 126 человек, среди них – много студентов Александровского медицинского колледжа. Очень радует, что будущие медики пропагандируют здоровый образ жизни! И конечно, по сложившейся традиции активно участвовали воспитанники Детских юношеских спортивных школ. Кстати, уже много лет бессменным главным судьей и главным помощником в организации пробега является директор районной детской юношеской спортивной школы г. Александрова Александр Петрович Тюрин».В приятной процедуре награждения участвовали спортсмены и друзья музея – чемпионка Европы по спортивной ходьбе, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Александровского района Екатерина Сергеевна Шагова и председатель Совета ветеранов спорта Александровского района Виктор Сергеевич Абрамов.Всего состоялось 7 забегов (с учетом возраста) по территории музейного Потешного двора. Для малышей дистанция – один круг (800 м), для ветеранов – 3 круга. Победителей определяли в личном зачете каждой возрастной группы. Среди самых юных бегунов был и «музейный ребенок» – пятилетний Миша Золотов, участник ежегодной программы «Здравствуй, малыш» – для детей, рожденных в День музеев. Дипломом отметили и «ветерана» бега – 66-летнего жителя Карабаново Вячеслава Иванова.