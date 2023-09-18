Запуск платных парковок в Суздале отложили на неопределенный срок Ранее мы уже сообщали, что в...

Запуск платных парковок в Суздале отложили на неопределенный срокРанее мы уже сообщали, что в Суздале со 2 сентября 2023 года появятся платные парковки.Позже, в мэрии Суздаля уточнили, что срок введения платных парковок в городе переносится на середину сентября, так как чиновники не успевают оформить документы на право оплаты стоянки по льготному тарифу для местных жителей и предпринимателей.В настоящее время, в администрации Суздаля проинформировали, что в связи с подготовкой проекта по расширению перечня лиц, включаемых в состав резидентов парковочного пространства, запуск системы платных парковок откладывается.О дате старта проекта администрация города сообщит дополнительно.Фото freepik.com