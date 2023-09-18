Правоохранители арестовали ранее судимого 19-летнего жителя Гусь-Хрустального.

Правоохранители арестовали ранее судимого 19-летнего жителя Гусь-Хрустального. Молодого человека подозревают в серии преступлений против чужой собственности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Было установлено, что в июне 2023 года парень залез в хозпостройку на одной из городских улиц и украл бензопилу и триммер. Через некоторое время он попробовал вынести с территории частного домовладения лист поликарбоната длиной 8 метров. Обвиняемого спугнула соседка, и он сбежал, бросив добычу. Кроме того, в августе молодой человек угнал мотоцикл, чтобы покататься.Гражданин нанёс ущерб на общую сумму более 140 тыс. рублей. В настоящий момент полицейские изъяли ворованное добро, а самого подозреваемого поместили под стражу.