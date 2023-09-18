Дом, как и положено, деревянный, с баней, расположен на берегу реки Чусовой. Михаил Гаврилов-Третьяков уверяет, что только здесь, на природе в тихом городке, может в полной мере расслабиться и отдохнуть.

Дом, как и положено, деревянный, с баней, расположен наберегу реки Чусовой. Михаил Гаврилов-Третьяков уверяет, что только здесь, наприроде в тихом городке, может в полной мере расслабиться и отдохнуть.Однако столичной жизни звезда сериала "Вампиры среднейполосы" также отдает должное. Квартира в Москве у артиста как была, так и остается— по словам Михаила, в его семье она должна быть. Кроме того мужчина планируетобзавестись жильем и в Санкт-Петербурге, где у него также есть корни, рассказал актер изданию ."Этот мегаполис меня принял, и я ему благодарен", — степлотой отзывается Михаил Гаврилов-Третьяков о столице.Именно в городе Чусовом, где прошло детство актера, Михаилвстретил свою жену Валерию, в которую влюбился с первого взгляда. Они обачувствовали, словно знают друг друга всю жизнь. Вскоре Лера привела его в свойродной дом на реке Чусовой — где сейчас пара и возводит тот самый "терем" — ипознакомила его с мамой, которая тут же его узнала, так как регулярно смотриттелевизор — "строгий подполковник полиции", по словам актера."Он просторный, деревянный канадская дикая рубка в чашу, наберегу реки. […] Атмосфера располагает к полному отключению от всего", —делится радостью Михаил Гаврилов-Третьяков.Актер подчеркнул, что жизнь в маленьком городе способствуетнекой душевной перезагрузке и накоплению сил для дальнейшей работы. Порой звездасериала "Отель Элеон" любит бесцельно пошататься по улочкам, аиногда присоединяется к местным ветеранам-футболистам и гоняет мяч на стадионе.Кроме того, Михаил Гаврилов-Третьяков питает особую страсть к лошадям — и именно в Чусовом можно легкосесть на коня и помчаться, куда глаза глядят.