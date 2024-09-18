Злоумышленники могут подменить QR-код, и вместо совершения оплаты за услугу средства окажутся на счёте преступников.

В России, в том числе и во Владимирской области телефонные аферисты обманывают местных жителей с помощью фальшивых QR-кодов. Об этом рассказали в МВД России.Злоумышленники могут подменить QR-код, и вместо совершения оплаты за услугу средства окажутся на счёте преступников. Дополнительно мошенники распространяют фальшивые QR-коды через электронную почту или мессенджеры, обещая перейти по ссылке для получения «приза» или скидки.Пользователь, отсканировавший такой код, попадает на аферистический веб-сайт, где мошенники могут похитить его личные данные. Напомним, ранее мы писали,