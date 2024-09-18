Все это магистрали регионального, межмуниципального и местного значения.

Во Владимирской области завершили ремонт ведущих дорог к важным спортивным объектам. Об этом рассказали в региональном правительстве. Работы шли в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Петушинском районе, во Владимире, Собинке и Судогде. Все это магистрали регионального, межмуниципального и местного значения.Например, в Собинке обновили 0,2 километра на улице Шибаева. Эта дорога ведет к Детско-юношеской школе. В Судоге завершен ремонт 1,4 километра улицы Октябрьской. Она ведет до городского стадиона и крытого ледового дворца. Во Владимире привели в порядок участок в 1,3 километра по улице Горького. По ней стоят корпуса Владимирского госуниверситета, а еще бассейн и спортивные залы. Также большой объем работ проведен в Петушинском районе. Там специалисты отремонтировали 6 километров дороги Киржач – Фёдоровское – Финеево – Старово – Санино – «Волга». Магистраль ведет в деревню Санино, а там находится средняя школа, где работает спортивный клуб «Мяч».Напомним, ранее мы писали, что