Певица Саша Савельева продолжает эпатировать публику горячими фото. В этот раз знаменитость снялась обнаженной, прикрыв все срамные места пеленкой своего маленького сына.

Певица Саша Савельева продолжает эпатировать публику горячими фото. В этот раз знаменитость снялась обнаженной, прикрыв все срамные места пеленкой своего маленького сына.Артистка поделилась пикантной фотографией на своей личной странице в социальной сети "Инстиаграм". На ней девушка позирует на фоне предрассветного моря, зайдя в воду по щиколотку. Обнаженное загорелое тело прикрывает только тонкая ткань муслиновой пеленки юного Леона, волосы ниспадают на спину с элегантной небрежностью.Снимок знаменитость подписала так: "Тогда на рассвете я все-таки сделала фотографию( упрямая до жути-без своего не уйду)😆. Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).Она также отметила, что любопытный кадр сделал именно ее маленький сын. Вернее, девушка либо использовала таймер, либо, как предполагают ее поклонники, пульт. Она оперла свой смартфон на коляску мальчика, выбрала ракурс и сфотографировалась. Стоит отметить, что фото получилось действительно роскошным. Как уточнила певица, сразу же после фотосессии она с Леоном отправилась "будить папу" – актера кино и театра Кирилла Сафонова.В свою очередь поклонники не остались не удел. Всего за несколько часов публикация набрала почти 20 с половиной тысяч лайков, а уж количество позитивных комментариев просто зашкаливает. Многие отметили красоту артистки, а некоторые даже позволили себе поинтересоваться – а что же сказал на такой жест супруг певицы?"Невероятная Саша и невероятное утро", "А что сказал папа?", "Сашенька! ВЫ ПРЕКРАСНЫ👍👍👍👍👍👍👍👍👍 НА ФОНЕ ЛЮБОГО МОРЯ! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!🙌🙌🙌😍", "Саша, в Вас столько грации и стати ! ❤ Это и про душу – чувствуется это", "Да,мамы они такие❤И фотки 🔥 успевают делать, и рассвет встречать, и про пеленки с детишками не забывают😂", – написали пользователи сети.