Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал проходящего в Москве Кубка Кремля. В матче второго круга Анастасия переиграла соотечественницу Варвару Грачеву.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал проходящего в Москве "Кубка Кремля". В матче второго круга Анастасия переиграла соотечественницу Варвару Грачеву.Варвара выиграла первую партию у более опытной соперницы 7:5. Но два следующих сета завершились в пользу Анастасии 6:4, 6:2. Теннисистки провели ка корте 2 часа 12 минут.Павлюченкова пробилась в четвертьфинал, где ее ждет встреча с другой российской спортсменкой Вероникой Кудерметовой. Ранее Вероника победила посеянную под первым номером украинскую теннисистку Элину Свитолину.