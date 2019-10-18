Анна Калашникова рассказала, как неизвестные обокрали ее в аэропорту. Девушка посетовала на свою невнимательность. По ее словам, она возвращалась из Монако в Москву с выступлений, когда ..

Анна Калашникова рассказала, как неизвестные обокрали ее в аэропорту. Девушка посетовала на свою невнимательность. По ее словам, она возвращалась из Монако в Москву с выступлений, когда обнаружила, что у нее пропал кошелек вместе с деньгами и всеми кредитками.Калашникова сама отставила его в зоне досмотра, но надеялась, что добропорядочные сотрудники аэропорта найдут его и вернут. Однако кто-то присвоил его себе. Певица шокирована происходящим.