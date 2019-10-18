Посольства США, Великобритании, Франции и Южной Кореи предостерегают своих граждан от поездок в Каталонию, а Мадрид, пытаясь спасти свои туристические доходы, рекламирует отдых на Балеарских островах. В самой Барселоне не у всех получается добраться даже до аэропорта Эль-Прат.

Посольства США, Великобритании, Франции и Южной Кореи предостерегают своих граждан от поездок в Каталонию, а Мадрид, пытаясь спасти свои туристические доходы, рекламирует отдых на Балеарских островах. В самой Барселоне не у всех получается добраться даже до аэропорта Эль-Прат: в одном из его терминалов от сердечного приступа умер французский турист, который из-за блокировки автострад он решил пешком пробраться с чемоданами сквозь толпу демонстрантов.Барселона не успевает прийти в себя после ночи, как на улицах снова очень шумно. В воздухе полицейские вертолеты, на проспектах толпы людей. Стоят и основные трассы, ведущие в город, по ним идут пешие марши.Организовываются пока мирно через соцсети, в одном только "Телеграме" больше 300 тысяч подписчиков. Их координирует платформа "Цунами демократико", ее создали задолго до начала протестов.Некоторые СМИ уверены, что нити руководства этой платформой тянутся к левой партии "Кандидатура народного единства". Ее лидер Карлес Риера признает, что и сам подписан на канал, но кто стоит за ним — не знает. Хотя подчеркивает, там созывают лишь на мирные акции, остальное — провокация Мадрида. "Мадриду нужно насилие, чтобы оправдать свои действия и силу", — говорит он.А вот Мадрид наоборот уверен, что ночные погромы — результат бездействия каталонских властей. Двое суток от президента Кима Торры ждали осуждения. Оно последовало вместе с неожиданным даже для местных политиков политическим заявлением, что нужно реализовать право на самоопределение до 2021 года. Речь о новом референдуме. За такие призывы Верховный суд Испании уже выдал Торре предупреждение. Мадрид усиливает свое присутствие, в Барселону шлют полицейское подкрепление."Ни при каких обстоятельствах правительство Испании не позволит насилию победить нашу сплоченность. Мы продолжим всеми силами обеспечивать порядок в Каталонии", — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.Пока в каталонской столице шли уличные бои, министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка ужинал в модном ресторане Мадрида. Возмущенная таким беспечным поведением оппозиция теперь требует его отставки. Каталонский вопрос становится все более неудобным в преддверии выборов.Потенциальная возможность того, что Мадрид вновь введет в действие статью 155 конституции, то есть прямое управление в Каталонии, никак не останавливает протестующих. К столкновениям с полицией уже все готово, баррикады уже построены.Столкновения выходят на новый виток: впервые в ход против полиции идут бутылки с зажигательной смесью. Бросают краску, стекло, мощные петарды, фейерверками обстреливают полицейский вертолет, в стражей порядка летят гигантские булыжники, увесистые металлические предметы и банки с кислотой.Баррикады поджигают, центр в огне, костры на каждом перекрестке. Едва не вспыхивает заправочная станция, дотла сгорают 10 автомобилей. Пламя охватило жилой дом, мужчина с ребенком был вынужден выбежать на улицу. Так же спасались из детской больницы, помещение заволокло дымом. Под угрозой самая прибыльная часть доходов — туристическая сфера."В основном молодежь крушит, бомбит. Но если не подходить близко, то ничего страшного", — говорит турист из России. "Мы боялись, на видео все было очень страшно, но в итоге никаких следов забастовки мы не увидели, в городе все спокойно", — говорит девушка.Впрочем, у собора Саграда Фамилия по-прежнему не протолкнуться. Но уже завтра город будет парализован, в Барселоне пройдет всеобщая забастовка, ночь после которой обещает быть особенно жаркой.