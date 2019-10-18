Фанаты уже давно гадают – беременна ли Ани Лорак? Недавно певица снова сумела подогреть эти слухи своим примечатльным образом.

Фанаты уже давно гадают – беременна ли Ани Лорак? Недавно певица снова сумела подогреть эти слухи своим примечатльным образом.Новость дополняется