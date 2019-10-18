Коллективную благодарность от жителей Гусь-Хрустального района получили владимирские активисты проекта Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог.

Коллективную благодарность от жителей Гусь-Хрустального района получили владимирские активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог". Ремонта дороги, которая ведёт сразу к нескольким населённым пунктам, удалось добиться только после нанесения её на интерактивную карту в апреле прошлого года.С просьбой о помощи обратились жители деревень Демидово, Старково, Перово, Тальново, Мокрое и посёлка Мезиновский. Этот участок попал в десятку худших в области дорог. На место с проверкой выехал Игорь Шубников, региональный координатор проекта. По итогам рейда активисты направили обращение в департамент транспорта и дорожного хозяйства и доказали: необходимо учитывать мнение жителей при планировании и ремонте дорог в 2019 году. Дорогу, очень важную для местных жителей, отремонтировали в намеченные сроки. По словам Руслана Зарипова, члена регионального штаба ОНФ, за ходом работ общественники следили постоянно. Благодарность от жителей в адрес общественников - за новый асфальт и реальную помощь - появилась в сети.Мария Платанюк