В преображенском суде Москвы сегодня, 18 октября, вынесли решение относительно актрисы Натальи Бочкаревой. Женщина попала в скандал после того, как у нее в трусах якобы нашли наркотики.

В преображенском суде Москвы сегодня, 18 октября, вынесли решение относительно актрисы Натальи Бочкаревой. Женщина попала в скандал после того, как у нее в трусах якобы нашли наркотики.В Преображенском суде прошло заседание по делу актрисы Натальи Бочкаревой. Автомобиль звезды сериала "Счастливы вместе" остановили правоохранители. При ней якобы нашли запрещенные препараты. Позже артистка опровергла эти данные. Тем не менее, в Сети разгорелся скандал.В суде инспектор ГИБДД, который участвовал в задержании, рассказал, что когда остановил Наталью Бочкареву, от нее пахло алкоголем. Он отметил, что правоохранители действовали в рамках мероприятия "Нетрезвый водитель".Вторым свидетелем оказался инспектор. Он рассказал, что Наталье Бочкаревой предложили пройти медицинское освидетельствование, но по какой-то причине она отказалась. Инспектор добавил, что водительского удостоверения у актрисы при себе не было.Кстати, Наталья Бочкарева в суд не пришла. Не было на заседании и официального представителя актрисы, передает . В результате суд лишил артистку прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Впрочем, говорят, это меньшее из зол. Не исключено, что скоро она будет отвечать уже по статье 228 за хранение наркотиков.Отметим, что еще 15 октября должно было состояться первое судебное заседание. Однако его были вынуждены перенести, потому что не явилась.