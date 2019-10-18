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<a href="https://33live.ru/novosti/18-10-2019-chto-sluchilos-s-grudyu-anastasii-volochkovoj.html" target="_blank">Что случилось с грудью Анастасии Волочковой</a> - Анастасия Волочкова пришла на день рождения к другу в откровенном платье. Скандально известная балерина продемонстрировала публике свою грудь, но некоторые заметили, что она выглядит странно.