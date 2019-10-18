В Москве состоялся матч баскетбольной Евролиги между российскими клубами ЦСКА и Химки. Армейцы оказались сильнее - 99:86.

В Москве состоялся матч баскетбольной Евролиги между российскими клубами ЦСКА и "Химки". Армейцы оказались сильнее — 99:86.Команды в 11-й раз встретились в формате Евролиги. Ранее на счету химчан было всего две победы, и на этот раз подмосковная команда снова уступила. ЦСКА создал серьезный задел в трех первых четвертях (29:20, 25:24, 22:16), после мог позволить себе расслабиться и проиграть четвертый период (23:26). Самым результативным игроком стал игрок ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 очков.ЦСКА выиграл все три матча на старте турнира. "Химки" потерпели первое поражение в трех турах. Следующие матчи российские клубы проведут в Германии. 24-го октября "Химки" сыграют с "Баварией", а ЦСКА днем позже встретится с "Альбой".