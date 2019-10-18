Российский теннисист Даниил Медведев решил отказаться от участия в турнире АТП в Вене. Четвертая ракетка мира пропустит соревнования из-за накопившейся усталости.

Российский теннисист Даниил Медведев решил отказаться от участия в турнире АТП в Вене. Четвертая ракетка мира пропустит соревнования из-за накопившейся усталости.Турнир в столице Австрии стартует 21 октября и завершится через неделю. Заявленный в числе участников 23-летний россиянин решил отказаться от участия в соревнованиях, сообщает ТАСС. Ранее Даниил снял с розыгрыша "Кубка Кремля". В обоих случаях причиной отказа стала накопившаяся усталость.Даниил Медведев взял паузу для того, чтоб отдохнуть и подготовиться как следует к итоговому турниру АТП. Соревнования с участием сильнейших теннисистов планеты пройдет в ноябре в Лондоне.