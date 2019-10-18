Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства уголовное дело о дорожно-транспортном-происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства уголовное дело о дорожно-транспортном-происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, такое решение принято в связи с большим общественным резонансом, а также необходимостью повторного экспертного исследования. Александр Бастрыкин поручил данное уголовное дело Главному следственному управлению СК России для дальнейшего объективного и всестороннего расследования, в ходе которого можно будет изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы.Трагический инцидент произошел 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. На проселочную дорогу на велосипеде выехал шестилетний мальчик, его сбил автомобиль. За рулем транспортного средства находился действующий сотрудник полиции.Родители погибшего ребенка получили результаты судебно-медицинской экспертизы, которая показала, что в крови мальчика якобы присутствовало 0,51 промилле этанола. Родственники считают, что результаты ошибочные.Данный инцидент напоминает случай, произошедший в апреле 2017 года в Балашихе. Женщина сбила насмерть 6-летнего мальчика, а экспертиза показала, что в его крови присутствовало 2,7 промилле алкоголя. Такой же результат показала и повторная экспертиза. Спустя несколько месяцев суд опроверг данные, поскольку было установлено, что кровь взяли ненадлежащим образом — туда попала грязь, что привело к процессу спиртового брожения.