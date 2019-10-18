Телеведущая Ляйсан Утяшева показала свою четырехлетнюю дочь от шоумена Павла Воли. Маленькая София продемонстрировала невероятный артистизм.

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала свою четырехлетнюю дочьот шоумена Павла Воли. Маленькая София продемонстрировала невероятныйартистизм.Утяшева опубликовала видеозапись с участием дочки в "Инстаграм".В кадре София в солнцезащитных очках загадывает подписчикам мамы загадку."Зеленое, но не травка. Кругло, но не солнце. Иногда можетбыть квадратное, а иногда в форме сердечка. Чаво это?" – спрашивает кроха.Четырехлетняя наследница Ляйсан Утяшевой вызвала многоположительных эмоций у пользователей Сети. "Деловая колбаса👏(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Прелесть какая🤗", "Какая милая😍", "Какая артистка растет)))😍", "Вот уже деловуха!!!👏👏👏🙌 Артистка ростет!!🙌🙌🙌🔥🔥", – восторгалисьребенкомобыватели. Некоторыевсе же отгадали загадку. Правильный ответ – кольцо с изумрудом.Отметим, что мнения интернет-обывателей о том, на кого же все-такипохожа София разделились. Добрая половина подписчиков утверждала, что девочкарастер копией своего отца, другие же давали руку на отсечение, что малышка унаследовалачерты лица своей знаменитой мамы.К слову, сама ранее говорила подписчикам, что дочь не разделяетее увлечения художественной гимнастикой. Звезда как-то показала крохе одно из своихвыступлений, а та, недоумевая, поинтересовалась, "зачем так гнуться" и "насколькоэто больно".