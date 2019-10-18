Телеведущая Ляйсан Утяшева показала свою четырехлетнюю дочь
от шоумена Павла Воли. Маленькая София продемонстрировала невероятный
артистизм.
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала свою четырехлетнюю дочь
от шоумена Павла Воли. Маленькая София продемонстрировала невероятный
артистизм.
Утяшева опубликовала видеозапись с участием дочки в "Инстаграм".
В кадре София в солнцезащитных очках загадывает подписчикам мамы загадку.
"Зеленое, но не травка. Кругло, но не солнце. Иногда может
быть квадратное, а иногда в форме сердечка. Чаво это?" – спрашивает кроха.
Четырехлетняя наследница Ляйсан Утяшевой вызвала много
положительных эмоций у пользователей Сети. "Деловая колбаса👏
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Прелесть какая🤗", "Какая милая😍", "Какая артистка растет)))😍", "Вот уже деловуха!!!👏👏👏🙌 Артистка ростет!!🙌🙌🙌🔥🔥", – восторгались
ребенком
обыватели. Некоторые
все же отгадали загадку. Правильный ответ – кольцо с изумрудом.
Отметим, что мнения интернет-обывателей о том, на кого же все-таки
похожа София разделились. Добрая половина подписчиков утверждала, что девочка
растер копией своего отца, другие же давали руку на отсечение, что малышка унаследовала
черты лица своей знаменитой мамы.
К слову, сама ранее говорила подписчикам, что дочь не разделяет
ее увлечения художественной гимнастикой. Звезда как-то показала крохе одно из своих
выступлений, а та, недоумевая, поинтересовалась, "зачем так гнуться" и "насколько
это больно".