Американское посольство придумало объяснение, для чего дипломаты из США нелегально ездили в Северодвинск.

Американское посольство придумало объяснение, для чего дипломаты из США нелегально ездили в Северодвинск.Оказывается, сотрудники ведомства всего лишь хотят путешествовать по России, чтобы лучше понять её.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что сотрудники посольства США постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы и пренебрегают установленными правилами.Она уточнила, что изначально американские дипломаты заявляли о поездке в Архангельск, затем почему-то оказались в Северодвинске, рядом с испытательным полигоном. А в дороге использовали не машину посольства, а автомобиль с российскими номерами, передает телеканал "Россия 24".