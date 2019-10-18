Эпатажный артист высказался в своем Инстаграм о новой картине Алексея Панина. Никита Джигурда уверен, что фильм Я вернулся – это настоящее, достойное кино, что бы там ни говорили о его товарище злопыхатели.

Эпатажный артист высказался в своем "Инстаграм" о новой картине АлексеяПанина. Никита Джигурда уверен, что фильм "Я вернулся" – это настоящее,достойное кино, что бы там ни говорили о его товарище злопыхатели.По мнению актера, лента хороша тем, что ее создателитрудились не ради денег. Никита Джигурда, тоже участвовавший в создании фильма,посмотрел черновой вариант картины. Разместив в соцсети тизер, шоумен высказалсвое мнение по поводу работы Алексея Панина.Материал дополняется