Эпатажный артист высказался в своем Инстаграм о новой картине Алексея
Панина. Никита Джигурда уверен, что фильм Я вернулся – это настоящее,
достойное кино, что бы там ни говорили о его товарище злопыхатели.
Эпатажный артист высказался в своем "Инстаграм" о новой картине Алексея
Панина. Никита Джигурда уверен, что фильм "Я вернулся" – это настоящее,
достойное кино, что бы там ни говорили о его товарище злопыхатели.
По мнению актера, лента хороша тем, что ее создатели
трудились не ради денег. Никита Джигурда, тоже участвовавший в создании фильма,
посмотрел черновой вариант картины. Разместив в соцсети тизер, шоумен высказал
свое мнение по поводу работы Алексея Панина.
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