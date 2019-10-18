Экс-супруга пожаловалась на актера Владимира Епифанцева. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 актриса Анастасия Веденская сообщила, что бывший муж ей не помогает.

Экс-супруга пожаловалась на актера Владимира Епифанцева. Встудии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актриса АнастасияВеденская сообщила, что бывший муж ей не помогает.Веденская появилась в студии Бориса Корчевникова, чтобыподдержать своего партнера по сериалу "Рая знает все!" Сергея Губанова, именноему был посвящен сегодняшний выпуск. Попутно артистка раскрыла подробности собственнойличной жизни, точнее рассказала о расставании с мужем – Владимиром Епифанцевым."Развелась я, когда уже закончились съемки этого сериала. Приэтом три года мы официально с Владимиром после расставания еще были в браке. Ноя хотела развестись. Сергей Губанов посоветовал мне своего адвоката, чтобы всепрошло гладко", – поделилась артистка в эфире программы .Артистка считает, что если в браке становится некомфортно, толучше разойтись. Ситуация с Епифанцевым Веденскую напрягала, и она решилась наразвод.Владимир, по словамАнастасии, после расставания показал себя не с лучшей стороны. Артист отказалсяплатить ипотеку за их общие дорогостоящие апартаменты в историческом районеМосквы. В итоге Веденская и двое ее сыновей отЕпифанцева в буквальном смыслеостались без жилья."Когда мы расстались с Володей, то я осталась без квартиры, вкоторой жила 12 лет. Я просто отдала ее банку. Он сказал мне, что не будетоплачивать ипотеку, потому что вырос доллар. Епифанцев сказал: "Снимайтеквартиру". И мы с детьми просто стали снимать другую квартиру. Это было ужасно.Я пережила колоссальный стресс", – поведала Анастасия Веденская в студииток-шоу .