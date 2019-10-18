Экс-супруга пожаловалась на актера Владимира Епифанцева. В
студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 актриса Анастасия
Веденская сообщила, что бывший муж ей не помогает.
Экс-супруга пожаловалась на актера Владимира Епифанцева. В
студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актриса Анастасия
Веденская сообщила, что бывший муж ей не помогает.
Веденская появилась в студии Бориса Корчевникова, чтобы
поддержать своего партнера по сериалу "Рая знает все!" Сергея Губанова, именно
ему был посвящен сегодняшний выпуск. Попутно артистка раскрыла подробности собственной
личной жизни, точнее рассказала о расставании с мужем – Владимиром Епифанцевым.
"Развелась я, когда уже закончились съемки этого сериала. При
этом три года мы официально с Владимиром после расставания еще были в браке. Но
я хотела развестись. Сергей Губанов посоветовал мне своего адвоката, чтобы все
прошло гладко", – поделилась артистка в эфире программы .
Артистка считает, что если в браке становится некомфортно, то
лучше разойтись. Ситуация с Епифанцевым Веденскую напрягала, и она решилась на
развод.
Владимир, по словам
Анастасии, после расставания показал себя не с лучшей стороны. Артист отказался
платить ипотеку за их общие дорогостоящие апартаменты в историческом районе
Москвы. В итоге Веденская и двое ее сыновей от
Епифанцева в буквальном смысле
остались без жилья.
"Когда мы расстались с Володей, то я осталась без квартиры, в
которой жила 12 лет. Я просто отдала ее банку. Он сказал мне, что не будет
оплачивать ипотеку, потому что вырос доллар. Епифанцев сказал: "Снимайте
квартиру". И мы с детьми просто стали снимать другую квартиру. Это было ужасно.
Я пережила колоссальный стресс", – поведала Анастасия Веденская в студии
ток-шоу .