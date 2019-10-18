Продюсер Иосиф Пригожин жестко припечатал президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина довольно резко высказался о том, что главе Незалежной стоило бы снять санкции с российских артистов.

Продюсер Иосиф Пригожин жестко припечатал президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина довольно резко высказался о том, что главе Незалежной стоило бы снять санкции с российских артистов.Знаменитость отметил, что раньше первое лицо Украины работал вместе со своими коллегами по цеху из России. По мнению продюсера, наложений санкций бессмысленно. Пригожин призвал ликвидировать список "запрещенных артистов"."Если бы они были трезвыми людьми, они бы отменили санкции против российских артистов. Зеленский – артист, первое, что он должен был сделать – отменить санкции против артистов. Конечно, мы надеялись, что "слуга народа" и коллега по цеху всех артистов это сделает и поможет нам всем идти в мирном русле", – высказал свое негодование Пригожин.Как РИА, ранее стало известно, что многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за посещения полуострова Крым. Напомним, что споры за территорию все еще ведутся – одни считают, что эта земля принадлежит народу Незалежной, другие считают, что полуостров должен остаться в составе России.Министерство культуры Украины в августе 2015 года опубликовало "черный список" артистов из РФ, которые якобы создают угрозу национальной безопасности страны. По данным ведомства на 14 июня 2019 года, в список включены 147 человек. Вот только несколько известных российских исполнителей, которые в нем присутствуют: почивший Иосиф Кобзон, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и другие.Сам же Зеленский на одной из пресс-конференции поделился с журналистами информацией, что после становления президентом практически перестал общаться со своими российскими коллегами. Неясно, что стало причиной разрыва связей – то ли общая загруженность, то ли желание соответствовать русофобской политике, которую ввел экс-президент страны Петр Порошенко.